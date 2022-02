Napoli-Milan sarà, molto probabilmente, sold-out: migliaia di tifosi, da questa mattina, sono collegati al sito di Ticketone per l’acquisto dei biglietti della gara di domenica prossima.

Ancora questo pomeriggio si riscontrano file di almeno 30 minuti per accedere ai servizi, con almeno 10.000 persone collegate per cercare di acquistare il biglietto per una gara che, con sei giorni di anticipo, è già entrata nel vivo.