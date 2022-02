Tra oche ore scenderanno in campo Lazio e Napoli, una partita dai connotati importanti, per non dire decisivi, nella stagione del Napoli di Spalletti; una vittoria porterebbe il Napoli in testa, in attesa del big match di domenica 6 tra Napoli e Milan al Maradona.

Spalletti, dopo la sconfitta contro il Barcellona, cambia modulo ma non interpreti, per cui si prospetta un 4-3-3 con un Zielinski più arretrato e un Politano che torna titolare sulla destra, al posto di Elmas. Questa la formazione:

Napoli(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Nella Lazio, Sarri deve sciogliere solo due dubbi, che riguardano il terzino sinistro, dove Hysaj si gioca il posto con Radu, mentre in attacco Pedro dovrebbe andare in panchina in luogo di Felipe Anderson. Immobile giocherà e stringerà i denti, nonostante non sia al 100%.

Lazio(4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.Sarri.