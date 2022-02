Osimhen, l’uomo dei gol in trasferta che vuole sfatare il tabù delle ‘big’

L’attaccante nigeriano del napoli, Victor Osimhen, ha una media-gol impressionante: un gol ogni 128 minuti ed in trasferta va anche meglio (sette gol su undici realizzati). Il ventiduenne sta meglio, con il ginocchio che si è sgonfiato rispetto alle partite precedenti, e vorrà guidare la squadra alla vittoria contro la Lazio all’Olimpico. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il nigeriano non ha ancora segnato ad una big in questo campionato, anche perchè ci ha giocato poco, e vuole sfatare questo tabù.