Lazio-Napoli non sarà come l’andata: i biancocelesti sono in netta ripresa

Il napoli ha una nuova occasione per salire in vetta alla pari del Milan e superare l’Inter, ma per farlo dovrà vincere a Roma contro una Lazio in netta ripresa ed in un ottimo momento di forma. Non sarà, quindi, per niente una gara semplice per gli azzurri che, come ricorda anche La Gazzetta dello Sport, all’andata dominarono i biancocelesti in una sfida senza storia con un roboante 4-0, ma le due squadre sono cambiate rispetto a quella partita, con gli azzurri che vengono da un brutto periodo di risultati e prestazioni. Se si vuole, però, provare a vincere lo Scudetto, bisogna rialzarsi e vincere a partire da stasera.