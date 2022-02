Sono uscite da pochi minuti le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli, gara valevole per la 27° giornata di Serie A; negli azzurri, Spalletti schiera di nuovo Politano sulla destra e Ospina in porta, mentre per il resto conferma la formazione vista con il Barcellona. Vanno in panchina Elmas e Mertens. Nella Lazio, Sarri lascia fuori l’ex di turno Hysaj, mentre schiera in campo Immobile, seppur non al 100%.

Queste le formazioni ufficiali: