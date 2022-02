Sky – Lazio-Napoli, pronti due cambi rispetto al Barça. Torna Politano dal 1′

Domani il Napoli di Spalletti sarà atteso dall’importante sfida dell’Olimpico contro la Lazio dell’ex Sarri. Il tecnico azzurro prepara due cambi rispetto alla gara di Europa League contro il Barcellona, secondo quanto riferisce Sky Sport. Ospina è pronto a riprendersi il posto da titolare in porta, dopo averlo lasciato a Meret giovedì, e Politano potrebbe tornare dal 1′ minuto al posto di Elmas. Sulla trequarti sono confermati Insigne e Zielinski, con Osimhen ad agire da prima punta. In mediana non si toccano Fabian Ruiz e Demme, ma occhio al rientro di Lobotka, così come la linea difensiva che resterà invariata:

(4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.