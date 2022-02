RILEGGI LIVE – Spalletti: “Consapevoli che questa è una chance che dobbiamo giocarCI, c’è una cosa che mi ha infastidito col Barcellona! Siamo vicini a recuperare alcuni infortunati”

A partire dalle ore 15, Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Napoli. Segui la conferenza live con MondoNapoli.it:

15.01 – Comincia la conferenza stampa, il tecnico del Napoli comincia parlando della sconfitta col Barcellona:

“Quello che mi infastidisce è che non siamo stati all’altezza di noi stessi. La nostra identità di gioco ci impedisce di ottenere risultati quando non giochiamo con qualità, quando questa manca è come un boomerang che ci torna addosso. Quando non riusciamo a gestire il nostro modo di giocare anche nella fase di non possesso, rischiamo di fare brutte figure”.

Cosa può accadere in campionato? “Ci vedo una bella bagarre, ci sono molte squadre che possono rientrare in zona Champions e anche la sfida per vincere lo Scudetto è aperta a diverse squadre. Da qui in avanti sarà una corsa senza fiato e anche i calciatori hanno capito questo momento…”.

Il Napoli ha ‘paura’ di fare il salto in avanti per lo Scudetto? C’è un problema mentale, fisico, oppure gli infortuni? “Noi sappiamo tutto del nostro gioco e di quali sono le difficoltà da superare, abbiamo già oltrepassato diversi ostacoli e sappiamo che la soluzione è sempre dentro noi stessi. Tra il periodo migliore e il periodo peggiore dipende sempre tutto da noi, non c’è una risposta facile a questa domanda. Abbiamo perso delle energie lungo il percorso, dobbiamo ammetterlo, ma allo stesso tempo all’interno della rosa sono convinto che ci siano delle fonti misteriose che potrebbero dare soluzione a tanti problemi. Andremo a giocare con fiducia, siamo consapevoli che questa è una chance che ci dobbiamo giocare…”.

15.07 – Tra lunedì e giovedi è sembrato che la squadra abbia staccato la spina? “Qualche difficoltà l’abbiamo avuta, ma non è assolutamente vero che abbiamo staccato la spina, sono io il generatore di corrente per la squadra e io sono accesissimo. Un po’ tutti hanno capito che col Barcellona abbiamo pagato i due gol subiti in pochi minuti, abbiamo già rivisto quelle situazioni e i ragazzi sono pronti. La scelta di andare ad affrontare il Barcellona a viso aperto è stata una scelta mia, giusta o sbagliata che sia, la gestione tattica del secondo goal pure è stata una scelta mia, probabilmente ci è mancato qualche comportamento in relazione a queste scelte fatte, ma da qui a dire che abbiamo staccato la spina ce ne vuole. Con la Lazio la soluzione sarà riuscire a giocare da squadra, da Napoli, rimanere a testa alta ed entrare in campo guardando in faccia l’avversario facendogli capire che siamo li a giocarci la partita”.

Un pensiero sulla guerra che si sta svolgendo in Ucraina: “Non conosco le cause che hanno portato ad una situazione così drammatica, ma nessun motivo può essere valido per costringere delle persone a diventare profughi per il mondo e rischiare di essere schiacciati dalle bombe. Quello che mi crea particolare disagio è il pensiero dei bambini che devono abbandonare le loro camerette e siano costretti a dormire in giro per il mondo… Non c’è mai un motivo giusto per fare una guerra!”.

Il punto sulle condizioni fisiche di Osimhen e le ultime sui recuperi degli infortunati. “Osimhen sta molto bene dal punto di vista della possibilità di giocare 90 minuti con la Lazio, Lobotka lo porto a Roma ma non penso possa partire dall’inizio, lo valuteremo con calma nell’allenamento di oggi. Lozano dice di sentirsi molto meglio, la decisione di non operarsi è stata quella giusta, Anguissa invece ha bisogno di questa settimana per valutare la guarigione con esami clinici.

15.18 – Come si caccia via il clima di sfiducia che c’è verso il Napoli? “Io penso che la squadra vada valutata per il percorso fatto fino ad ora, io sono convinto che i miei meritano la mia fiducia e che possano confermare tutta la loro autostima su quelle che sono le loro qualità. Bisogna assolutamente lottare e rimanere con la volontà di combattere nonostante ci siano momenti dove non stiamo benissimo e non ci riesce bene il nostro modo di giocare. Dobbiamo fare sempre in modo di mettere le partite sui binari giusti, bisogna restare agganciati alla possibilità di dare una felicità ai tifosi che non venga mai dimenticata. Adesso siamo a un bivio, scegliere se essere dimenticati velocemente oppure restare nella testa dei tifosi come degli eroi”.

Giocare contro Sarri una partita del genere avrà un peso particolare? “Ha un peso particolare solo se si vuole rimanere sulla memoria di come Sarri abbia fatto giocare la squadra qui, ora i ragazzi potrebbero trovarsi davanti quel modo di giocare ed è chiaro che il ricordo torna in superficie. Ma adesso Sarri è un avversario, allena una squadra che gioca un buon calcio e che può metterci in difficoltà. La soluzione è sempre la stessa, dobbiamo fare il Napoli e non dobbiamo rinunciare a fare la nostra gara. Queste sono partite dove se cerchi di nasconderti vieni subito stanato..”.

15.25 – Termina qui la conferenza stampa di mister Spalletti!