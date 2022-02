Nessun ulteriore problema per Victor Osimhen. Come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, la fasciatura al ginocchio con cui è uscito dal campo ieri sera l’attaccante nigeriano è solo cautelativa in vista della Lazio. Non è ancora al 100% della condizione ed è reduce da un lungo stop, per questo motivo già nelle partite precedenti si sta attuando questo metodo per cercare di gestire al meglio la situazione e averlo per le prossime gare fondamentali.