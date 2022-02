Il Mattino – Insigne gol e fischi, simbolo di una notte amara

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla prestazione contro il Barcellona di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano è stata una prestazione sottotono di quasi tutta la formazione partenopea, ad eccezione forse del solo Osimhen. Insigne ha terminato la sua gara con un rigore realizzato e poco altro, fischiato al momento della sostituzione con Petagna a dieci minuti dalla fine. Una notte molto amara per Lorenzo e per tutto il Napoli. Ora arriva la Lazio, dell’ex Sarri: una prova per riscattare subito la prestazione opaca di ieri e continuare a sognare in campionato.