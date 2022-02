Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa e ha introdotto la gara contro il Napoli. Queste le sue parole:

Come affronterete la gara?

“Domani giocheremo come se all’andata avessimo vinto 2-1 o 3-1. Il Napoli ci presserà, dovremo dominare la partita e imporre il gioco con il possesso palla. Il Napoli avrà una bella cornice di pubblico dalla sua, uno stadio pieno, e noi dobbiamo lottare con il nostro stile e con il nostro modo di giocare. Siamo pronti”.

Che Napoli ti aspetti?

“Faranno un pressing alto, ma la nostra intenzione è di palleggiare nella loro metà campo. Loro sono anche una squadra fisica, e sul possesso palla ci sarà uno scontro. Per me il Napoli è una squadra da Champions, infatti lotta per lo Scudetto e dovremo controllare bene la palla”.

Sei un po’ preoccupato per la partita? E’ come una finale?

“Ogni gara è come una finale. Siccome in casa nostra non abbiamo fatto abbastanza bene, dovremo passare il turno qui a Napoli. Siamo motivati, vogliamo dimostrare di essere forti. Noi andremo sulla nostra strada, giocheremo come al solito, anzi giocheremo meglio dell’andata”.

Giocate al Maradona domani e ci sarà un tributo per Diego durante la gara: cosa rappresenta per voi?

“E’ un onore giocare qui. Maradona è stato un esempio per tutti, ancora oggi si guardano i suoi video e ci si emoziona. Per me poteva essere il migliore di tutti i tempi, se non ci fosse stato Messi. Ma è stato il migliore nella sua epoca ed era così forte che l’ha segnata. E sarà un onore giocare qui, a casa sua”.

Se doveste essere eliminati, sarebbe un fallimento?

“Sicuramente sarebbe una grandissima delusione, è comunque una competizione europea. Noi vogliamo dimostrare di poter competere: all’andata abbiamo giocato bene, e ora a Napoli ci giochiamo il tutto per tutto. Dovremo fare tanto possesso palla, creare occasioni e fare un buon pressing. Domani possiamo ancora dimostrare il nostro valore”.

Lei preferirebbe vincere anche giocando male?

“Se devo scegliere voglio che la mia squadra vinca giocando bene. Solitamente, se giochi bene, anche il risultato è buono. Ultimamente abbiamo fatto bene con avversari di valore come Valencia, Atletico Madrid, Villareal, Siviglia. Stiamo crescendo, ma contano i risultati. Di sicuro ho sensazioni buone per domani”.

Lei sta risollevando la sua squadra anche con la cantera: il Napoli, invece, ha solo Insigne tra i giocatori cresciuti nel vivaio. Dove sta il problema?

“Non lo so, io non vivo a Napoli e non so cosa accade giorno dopo giorno. Noi abbiamo sempre puntato sul vivaio perché i nostri talenti danno un qualcosa in più. Il Barcellona sa lavorare con i giovani e lo dimostrano Gavi, Pedri, Busquets, Araujo, Piquè. Mi inorgoglisce soprattutto vedere giovani di soli 18 anni fare la differenza in campo”.

Fuori casa soffrite un po’: non giocare al Camp Nou vi toglie qualcosa?

“Lei si riferisce anche alle stagioni passate, ma su quello non posso rispondere. Noi dobbiamo creare un modello di gioco riconoscibile sia in Liga che in Europa League. Dobbiamo fare di tutto per tornare nell’elite europea, anche se il Napoli per storia, allenatore e giocatori è da Champions. A noi manca qualcosa per essere quelli di un tempo”.

Come sta Dembele? Secondo lei può cambiare qualcosa sulla faccenda rinnovo?

“Io vedo Ousmane felice e comportarsi da professionista. Su questa vicenda ne ho sentite di tutti i colori, io posso dire che è stato un professionista anche quando era fuori rosa. Se non fosse stato un professionista non avrebbe giocato, invece dà qualcosa di positivo al gruppo e darà tanto da qui a fine stagione”.