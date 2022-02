Tuttosport – Osimhen e Fabian esclusi dal 1′ contro il Cagliari: il motivo

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli e sula sua scorsa partita di campionato contro il Cagliari, terminata con il risultato di 1-1.

Il quotidiano si sofferma sulle scelte fatte da Spalletti in occasione del match, in particolar modo sull’esclusione di Fabian Ruiz e Victor Osimhen dal 1′. Il motivo: i due giocatori erano condizionati da problemi non del tutto risolti.

Il centrocampista spagnolo, infatti, era sotto antibiotico per curare la ferita procuratasi al Camp Nou. L’attaccante nigeriano, invece, risentiva ancora del gonfiore al ginocchio per un sovraccarico dovuto alle intense sedute d’allenamento dell’ultimo periodo.

Decisione, dunque, precauzionale per Spalletti, il quale ha preferito preservare entrambi per non incombere in ulteriori complicazioni.