Insieme a Xavi, in conferenza stampa ha parlato anche Ter Stegen, portiere del Barcellona, che ha introdotto la sfida di domani. Queste le sue parole:

“Alcune volte qualcuno parla senza conoscere la situazione. Io do sempre il massimo e se starei male, come qualcuno ha detto, non sarei qui. Io ho una responsabilità nei confronti del club, sto abbastanza bene, così come la squadra. E per il club darò tutto me stesso”.

Ma il Barcellona come sta?

“Stiamo crescendo, in primis i giovani. Stiamo sbagliando di meno: noi cerchiamo di fare dei passi in avanti, e nell’ultimo periodo si sono visti”.

Non avete avuto tanta continuità. Come vivete questa situazione?

“Xavi ha le idee molto chiare su come dobbiamo giocare e sta cercando di imprimerla alla squadra. Ci stiamo divertendo e alla lunga arriveranno anche i risultati; noi siamo convinti che quello che faremo ci darà fiducia. All’andata abbiamo pareggiato per 1-1 perché abbiamo giocato contro una delle migliori squadre, con un super portiere, e nessuna gara è facile, né in Europa League né in Liga”.

In questi ultimi due anni tutti si aspettavano che saresti diventato il migliore. Hai fatto i progressi che tutti si aspettavano?

“Io cerco di dare il meglio. In questi ultimi anni mi sono fatto male e in ogni lavoro, quando ti fai male non puoi lavorare e ciò influenza il tuo rendimento. Adesso sto bene e vedrete che i risultati arriveranno. Nelle ultime settimane sono state scritte alcune cose per buttare un po’ di benzina sul fuoco, ma io so cosa faccio in allenamento, sono consapevole del mio rendimento e so che posso sempre migliorare”.

Come state vivendo la situazione sul contratto di Dembele? Vi aspettate una sua permanenza?

“Queste sono decisioni sue e del club; è chiaro che noi vorremmo che restasse. In qualsiasi squadra può fare la differenza”.

Ti ha infastidito qualche cosa uscita sui giornali?

“Io sto bene. Vedo cosa faccio, capisco che il calcio è anche questo, ma io voglio analizzare le partite per cio’ che è andato bene e per cio’ che è andato male. Voi fate il vostro lavoro e non mi disturba, è così”.

Vi ritenete favoriti? Siete un po’ più tranquilli rispetto all’andata?

“E’ un’altra competizione, ci sono due squadre di livello. Noi siamo tranquilli, più tranquilli dopo Valencia, ma non vuol dire che domani vinceremo. Noi dobbiamo solo continuare così”.

In caso di rigori ne tirerai uno, dato che sei uno specialista?

“Sì, anche se anche altri li sanno calciare. Io sono pronto a pararli e stasera mi allenerò su questo, ma speriamo di vincere già nei tempi regolamentari”.