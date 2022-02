Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto ad affrontare il Barcellona per provare a strappare la qualificazione agli ottavi di Europa League. Secondo Sky Sport, dopo l’esperimento della difesa a tre provata contro il Cagliari, il tecnico toscano tornerà al 4-2-3-1 per ritrovare certezze. In porta ci sarà Meret, così come all’andata, mentre in difesa agiranno Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, al momento in vantaggio su Juan Jesus ma in pieno ballottaggio.

Rientro dal primo minuto per Insigne, che giocherà davanti insieme ad Osimhen, Zielinski e uno tra Elmas e Politano. In mediana Fabian Ruiz e Demme sono gli unici due a disposizione del mister. Nei blaugrana potrebbe esserci qualche cambio da parte di Xavi rispetto alla gara del Camp Nou. In difesa Dest e Araujo si giocano un posto per rimpiazzare Mingueza e Garcia, a centrocampo Gavi è in vantaggio su Gonzalez e il tridente dovrebbe essere formato da Torres, Aubameyang e Dembelè, che andrà a sostituire Traorè. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba; Gavi, De Jong, Pedri; Dembelé, Aubameyang, Ferran Torres.