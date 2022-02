Il premier Draghi annuncia: “Fine dello stato d’emergenza dal 31 marzo, pronti a limitare le restrizioni”

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato importanti novità sulle misure che l’Italia adotterà nei prossimi mesi contro l’emergenza sanitaria. Ecco le sue dichiarazioni al Teatro del Maggio Musicale fiorentino: “La situazione sta migliorando, il calo dei contagi ci consente di rimuovere alcune restrizioni. Annuncio che il governo non ha intenzione di prolungare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo. Da lì verranno abolite le zone e le scuole resteranno sempre aperte per tutti, con eliminazione delle quarantene da contatto. Siamo pronti anche ad interrompere l’obbligo di mascherine all’aperto, di FFP2 nelle classi, del green pass rafforzato. Tali provvedimenti interesseranno per primi gli eventi all’aperto, ma vogliamo riaprire tutto quanto prima e continueremo a monitorare l’andamento dell’epidemia, pronti ad intervenire in qualunque caso”.