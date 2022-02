Gazzetta: “Osimhen, che crescita! I numeri del bomber azzurro”

Victor Osimhen cresce a vista d’occhio. I numeri, rispetto alla scorsa stagione, sembrano gli stessi ma in realtà cambiano e non poco. L’attaccante nigeriano concluse il suo primo anno a Napoli con uno score non male al debutto in A: 24 presenze 10 gol, uno ogni 157′. In questa stagione è già a quota 7 in 16 presenze, con una media di una rete ogni 156′.

Quello che è cambiato è anche la qualità delle sue marcature. Perché Osimhen ha segnato per 7 volte il primo gol, quello che spacca la partita. Unica eccezione lunedì a Cagliari, dove ha realizzato “solo” l’ 1-1. Perché contro Udinese, Sampdoria (doppietta), Cagliari all’ andata, Torino e Venezia ha sempre segnato decidendo di fatto le gare: il conto totale fa 11 punti, niente male. Leader di fatto Quando incidi così sulla tua squadra – parliamo del 20 per cento dei punti conquistati dal Napoli con i suoi gol – ne diventi naturalmente un leader, nonostante la giovane età.

Fonte: Gazzetta dello Sport