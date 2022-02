Ssc Napoli – Di Lorenzo, arrivati i risultati degli esami! Le ultime su Malcuit

Dopo la gara contro il Cagliari, il Napoli ha svolto la sessione di allenamento in vista della gara di giovedì contro il Barcellona alle 21 al Maradona.

Giovanni Di Lorenzo, uscito anzitempo nella gara contro il Cagliari dopo la botta rimediata alla testa, ha svolto gli esami clinici e diagnostici che fortunatamente hanno dato esito negativo; a riportalo la SSC Napoli: “Di Lorenzo ha effettuato esami clinici e diagnostici, con il Dott. Alfredo Bucciero presso la clinica Pinetagrande, che hanno dato esito negativo”.

Lobotka invece ha svolto lavoro in palestra come Tuanzebe, Anguissa ha svolto terapie e personalizzato in palestra, Politano è tornato ad allenarsi in gruppo, invece per Lozano e Insigne lavoro personalizzato in campo.

Infine Kevin Malcuit ha fatto terapie e si sottoporrà agli esami strumentali nella giornata di domani.