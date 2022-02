CorrSport – Il Napoli fallisce il sorpasso: troppi errori all’Unipol Domus

Il Napoli ha fallito il sorpasso di Milan e Inter, offrendo una prestazione davvero deludente all’Unipol Domus di Cagliari.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha avuto difficoltà a causa delle assenze e di uno schieramento tattico che non ha esaltato le sue qualità fin dal primo minuto. Osimhen ha salvato gli azzurri: “Il Napoli può interrogarsi, nonostante gli alibi: gliene mancano tanti, troppi, ad altri fa fare turnover, a Di Lorenzo deve rinunciare in fretta, ma davanti al pallore generale d’una squadra anestetizzata c’è anche la spudoratezza del Cagliari, la sua rabbia di andare a rovistare palloni tra le pieghe di una partita brutta, che a Spalletti lascia sgradevoli sensazioni. La difesa a tre è un rimedio per ovviare alle assenze (e sono cinque), per dare un senso a superstiti, ma il Napoli non c’è – nei singoli, nello sviluppo della partita – smarrisce equilibrio e palleggio, non sente né Demme e né Zielinski in mezzo, non scorge né Mertens né Petagna, balbetta persino in Koulibaly e, per cominciare, subisce una partita che Mazzarri traccia verso Bellanova e Dalbert, o inseguendo una spregiudicatezza che in mezzo arriva da Baselli e pure da Deiola. La scelta è evidente: giocarla ma evitando che lo faccia il Napoli”.

Il Napoli poteva e doveva fare di più, ma ancora una volta ha mancato un grande appuntamento per la storia.