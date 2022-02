Non si placano gli infortuni in casa Napoli: anche oggi due azzurri sono usciti malconci dal match contro il Cagliari. La SSC Napoli ha aggiornato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo e Kevin Malcuit, entrambi usciti per infortunio. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Kevin Malcuit è stato sostituito nel finale di Cagliari-Napoli per un risentimento al polpaccio destro. Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo”.