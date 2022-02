Cds – Spalletti costretto al cambio: difesa a tre e panchina per Osimhen

Torna l’emergenza infortuni in casa azzurra e proprio nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si è parlato delle scelte del tecnico:

“Luciano Spalletti dovrà cambiare di nuovo il Napoli a causa dell’emergenza. Contro il Cagliari l’allenatore si affiderà alla difesa a tre, al 3-4-2-1, con Zielinski che arretrerà in mediana e Mertens con Elmas alle spalle di Petagna. Per precauzione, Osimhen e Fabian partiranno dalla panchina. Novità tattiche per la sfida di questo pomeriggio che potrebbe valere il primo posto in classifica”.