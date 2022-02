Infortuni, Osimhen e Ruiz dovrebbero recuperare, ma..

Il Napoli dovrà fare i conti ancora una volta con gli infortuni. Come ricorda Il Corriere del Mezzogiorno, oltre a Politano, Lobotka e Lozano, gli azzurri dovranno fare a meno anche di Andrè-Frank Zambo Anguissa che dovrà restare ai box per un paio di settimane e rientrare per la gara contro il Milan di inizio marzo. Tuanzebe dovrebbe essere riaggregato alla squadra dopo aver smaltiti i problemi alla schiena, mentre Victor Osimhen e Fabian Ruiz, che ieri hanno lavorato in palestra facendo un lavoro di scarico, dovrebbero partire per Cagliari senza problemi. Lo spagnolo sarà costretto agli straordinari vista la coperta corta a centrocampo, mentre il nigeriano potrebbe partire inizialmente dalla panchina in favore di Mertens o Petagna, scalpitanti.