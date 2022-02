Ufficiale la tegola in casa Napoli. Il mediano André-Frank Zambo Anguissa ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore. Il camerunense è uscito giovedì anzitempo nella sfida contro il Barcellona. Oggi ci saranno ulteriori esami strumentali, ma sicuramente non ci sarà per la doppia sfida di lunediì contro il Cagliari e nemmeno nella gara di ritorno contro la formazione di Xavi.