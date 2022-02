Gazzetta – “Napoli da applausi: contro Inter e Barça due partite di livello…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli e sulla partita di Europa League, disputata nella giornata di ieri, contro il Barcellona e terminata con il risultato di 1-1.

Il quotidiano pone l’accento sulla prestazione della squadra partenopea, definendola una prova di grande livello contro una squadra prestigiosa come quella blaugrana.

Il gruppo di Spalletti ha tenuto testa al team di Xavi, giocando una partita ad alta intensità e conquistando un punteggio che può far sperare nella qualificazione agli ottavi.

Tra Inter prima e Barça poi, il Napoli ha dimostrato di saper soffrire e lottare con qualità e determinazione. Chiari segnali di forza, che sottolineano la voglia degli azzurri di far bene sia in campionato che in Europa League.