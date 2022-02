Barcellona-Napoli: Insigne flop, peggior in campo secondo i quotidiani

Il Napoli esce a testa alta dalla sfida al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi, portandosi a casa un pareggio che fa ben sperare per la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Partita di grande sacrificio, soprattutto per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro si è speso molto in difesa ma, in fase offensiva, non ha trovato quei guizzi che avrebbero potuto fare la differenza.

Considerato il peggiore di giornata da parte dei quotidiani, i quali sottolineano l’assenza avuta dal giocatore in attacco. 5,5 il voto che sia Il Mattino che Tuttosport hanno attribuito a Insigne.