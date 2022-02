Pagelle MN – Pareggio importantissimo del Napoli contro i ragazzi di Xavi

E’ andata di scena il grande match tra Barcellona e Napoli valevole per il turno di Europa League che ha visto uscire le due squadre con un pareggio, pareggio che sicuramente fa più comodo agli azzurri. Ecco le pagelle targate MondoNapoli

Meret: Il portiere friuliano torna titolare e guida la difesa del Napoli discretamente, non può fare niente sul gol di Ferran Torres. 6

Di Lorenzo: Il terzino ha fatto una grandissima prova anche oggi, tra i migliori dei suoi, ottime le diverse chiusure in area napoletana. 7

Rrahmani: Il kosovaro ha giocato la sua classica partita di attenzione, stavolta con qualche errore in più ma tutto sommato bene. 6

Koulibaly: Il muro senegalese ha giocato come sa, ottime chiusure e grande leadership, sicuramente è tornato ai suoi livelli quest’oggi. 6,5

Juan Jesus: Juan Jesus è stato schierato da terzino sinistro con il compito di ingabbiare Adama Traore e insieme ad Insigne l’esterno blaugrana non ha avuto vita facile sul fronte sinistro. 6

Anguissa: Il centrocampista classe ’95 è tornato titolare dopo la Coppa d’Africa, prestazione non da lui, sicuramente sta ancora in fase di rodaggio. 5,5 (Malcuit: SV)

Fabian Ruiz: Lo spagnolo ha giocato anche sotto il suono delle sirene catalane che nei giorni passati hanno mostrato interesse per il classe ’96. Ottima partita di grande personalità per lui. 6,5

Elmas: Il macedone schierato a destra, in un ruolo non propriamente suo, ha fatto l’assist per il gol di Zielu che ha valso per il vantaggio del Napoli. 6,5 (Mario rui: SV)

Zielinski: Il polacco ha fatto una grande partita di intensità e ovviamente di tecnica, gol di potenza dopo una bella parata di Ter Stegen. 7 (Demme: SV)

Insigne: Il capitano quest’oggi è stato protagonista di una prestazione cupa, da annotare l’aiuto a Juan Jesus in fase difensiva. 5,5 (Ounas: Entra abbastanza bene in partita, non riesce ad incidere per via della grande pressione finale del Barcellona. 6)

Osimhen: Il nigeriano è stato costretto a fare la guerra con i due centrali catalani, poche volte ha saputo far valere la sua sua caratteristica principale, la velocità. 5,5 (Mertens: SV)

All. Spalletti: Il tecnico toscano ha fatto le scelte giuste per il partita in questione, Juan Jesus è sicuramente la mossa vincente del tecnico. 6