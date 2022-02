Gazzetta – Spalletti ne è sicuro: Maradona tiferà per il Napoli a Barcellona

Luciano Spalletti si è espresso sulla partita di oggi ed ha anche citato Diego Armando Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il calciatore più forte di tutti i tempi guarderà la partita e farà il tifo per i partenopei: “Così come fece il Che a Cuba e come per altri versi ha realizzato nel calcio Diego Armando Maradona. Nel suo nome gli azzurri ritrovano l’ orgoglio dei tempi in cui la squadra del Pibe de oro andava in giro in Europa dando spettacolo e vincendo pure una Coppa Uefa. Sì perché qui si gioca nel nome di Diego, ma a Barcellona l’ argentino non mise in mostra il suo smisurato talento, cosa riuscita a Napoli, in maniera esaltante. Lo sintetizza bene Spalletti, parlando delle assenze nelle due squadre: “Nulla che comprometta il modo di stare in campo nostro e loro. Uno solo poteva fare la differenza e starà in Paradiso. E Diego tiferà per noi”. Solo Maradona, in effetti, avrebbe potuto fare la differenza in un match così complicato come quello del Camp Nou di questa sera: Spalletti ribadisce l’assenza in alibi nonostante le assenze e il richiamo al Pibe de Oro è sempre troppo forte per essere accantonato.