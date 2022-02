Gazzetta – Barcellona-Napoli, le probabili formazioni: la scelta su Osimhen

Barcellona-Napoli è il primo dei due match per i sedicesimi di finale di Europa League. I blaugrana ospiteranno i partenopei al Camp Nou questa sera alle 18:45. Entrambe le squadre arrivano con qualche giocatore in meno. Spalletti dovrà fare a meno di Lozano, Lobotka e Politano. Xavi non potrà invece contare su Araujo.

Sembra che il tecnico partenopeo non lascerà Osimhen partire titolare, visto il suo stop di ieri in allenamento. Fiducia a Mertens e Ghoulam. A riposo anche Ospina che lascerà il posto tra i pali ad Alex Meret.

Queste le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen: Dest, Piqué, Garcia, Alba; Gavi, De Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Torres. All. Xavi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabián Ruiz; Elmas, Zieliński, Insigne; Mertens. All. Spalletti