Elmas: “Siamo nati per vincere! Maradona leggenda di Napoli e non solo, su Spalletti, Gattuso ed i compagni dico questo”

Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della UEFA a poche ore dalla magica sfida tra Barcellona e Napoli. Queste le sue parole: “L’Europa League è una competizione a cui tutta la città ambisce! Il trofeo manca a Napoli da tantissimo tempo e questa squadra può riuscire nell’impresa. Dopotutto facciamo il nostro mestiere con l’obiettivo di vincere a tutti i costi, anche se sappiamo di dover affrontare squadre molto forti, come ad esempio il Barcellona, sappiamo che possiamo farcela. In questa competizione ho già segnato quattro goal, un bel bottino ma non basta. Continuerò con questa grinta senza mai arrendermi, la costanza è l’arma in più da avere in questo splendido sport.

La squadra di quest’anno è molto competitiva. La città poi non ne parliamo, vive di calcio! Questo mi entusiasma e mi sprona a fare sempre meglio, aiutato ovviamente anche dai miei compagni e dall’allenatore. I ragazzi sono fantastici, mi hanno aiutato nell’ambientamento iniziale e non solo. Quando sono in campo sono sicuro che faranno sempre la cosa giusta. Giocare con calciatori del calibro di Mertens, Lozano, Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, ti mette in condizioni di poter fare bene. Puoi rischiare la giocata nell’uno contro uno, attaccare la profondità per ricevere un pallone che può lanciarti a rete e così via. Ho già collezionato tantissime presenze con questa maglia, arrivai più di due anni fa, e spero di giocarne ancora tantissime.

Maradona? Il nome del nostro stadio parla chiaro! Non ho assolutamente nulla da aggiungere, i nostri tifosi parlano già per noi. E’ stata l’icona di questa squadra e del calcio a livello mondiale. Giocare in casa per noi è assolutamente un emozione unica, indossare questa maglia un orgoglio. Per questo e non solo, siamo affamati di vittorie proprio come lo era ‘el pibe de oro’.

Ancelotti mi accolse benissimo. Un allenatore con la sua esperienza ed il suo palmares ha tantissimo da insegnarti, infatti, ancora oggi, faccio tesoro di tutti i consigli che mi ha dato. Passammo poi a Gattuso, una personalità completamente diversa dal punto di vista caratteriale, anche lui però ha saputo darci tanto dal punto di vista emotivo. Come dimenticare poi la vittoria della Coppa Italia, furono attimi bellissimi resi ancora migliori dal piazzamento in campionato che non fu proprio il massimo. Adesso siamo nelle mani di Spalletti, una personalità ancora più incisiva. E’ un mago della tattica, ci ha messo bene in campo ed è anche merito suo se, al momento, siamo competitivi sia in campionato che in Europa League“.