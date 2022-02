CorrSport – Spalletti ci crede e vuole giocarsi le sue carte al Camp Nou

Luciano Spalletti ci crede e vuole giocarsi le sue carte al Camp Nou.

Le sue parole ieri in conferenza stampa sono state cariche di valore e grinta. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riportando le dichiarazioni del tecnico partenopeo: “Qui, nel suo piccolo, si fa la storia, che Luciano Spalletti avverte soffiare al proprio fianco, come un venticello dal quale lasciarsi carezzare: e quando Barcellona-Napoli sta per avvicinarsi, in tutta la sua imponenza, ciò che resta negli occhi d’ un uomo che ne ha già viste tante è quel senso di appartenenza che ha bisogno di frustate dell’ anima. «Bisognerà puntare sulle nostre qualità, lo dobbiamo al nome che portiamo, e se vogliamo regalare felicità alla nostra gente, dovremo

essere quelli di sempre, pensando sempre a vincere”.

Il richiamo al popolo napoletano è sempre forte in Spalletti, come se fosse un atto costante di stima e di bene incondizionato verso i napoletani, che non necessita essenzialmente di nulla in cambio. L’allenatore ci crede e vuole portare felicità alla gente napoletana più di quanto si possa immaginare.