CorrSport – In dubbio la titolarità di Osimhen: subito pronto Mertens

Victor Osimhen ha accusato un problema muscolare nella giornata di ieri ed è in serio dubbio per oggi.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’attaccante ha una probabilità del 50% per partire dall’inizio. In caso di forfait sarebbe subito pronto il folletto belga: ” Ci sono espressioni gioiose che raccontano i sentimenti dell’ anima e Osimhen, da parte sua, avvrebbe già detto di sì, quasi a prescindere, per non avvertire il disagio di chi è stato tradito dalla sorte: ma converrà aspettare ancora un po’, sentire le risposte del corpo, intuire cosa eventualmente si nasconderebbe dietro un atto di forza. Però quel 50% di possibilità del mattino d’ un mercoledì amaro, un equilibrismo cui bisogna aggrapparsi, al Camp Nou, ed è bastato vederlo dall’ altro, si è già trasformato in un 55%: è un atto di fede, e anche di coraggio, crederci. Altrimenti, toccherà a Mertens, il piccolo principe, in realtà il re del gol, che non indietreggerebbe mai al cospetto d’ un Museo nel quale ci sono le tracce delle leggende”.

Mertens o Osimhen? Lo sapremo solo nel pomeriggio, in attesa delle scelte ufficiali di mister Spalletti.