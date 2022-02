CorrSport – Fabiàn concentrato sul Napoli nonostante il desiderio di ritorno in patria

Fabiàn Ruiz ha accompagnato Spalletti nella conferenza prepartita di Barcellona-Napoli.

Il centrocampista si è detto lusingato dell’interesse di alcuni club europei, ma vuole rimanere concentrato sul Napoli. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “L’ hombre del partido, e non è ancora cominciata, è pure l’hombre vertical: e mentre Barcellona-Napoli sta per svelarsi, nella sua raffinata eleganza, Fabian Ruiz annuncia urbi et orbi, con un’ insolita sincerità, che un giorno o l’ altro, e forse non tardi, la sua casa tornerà ad essere la sua Patria, il suo Mondo sarà romanticamente spagnolo. “Ho un altro anno di contratto, non è il momento di parlare di questi argomenti, ho spesso sostenuto che mi farebbe piacere tornare a casa”. Presto per parlare di futuro e di ambizioni personale, ma è lecito sognare per Fabiàn Ruiz. I suoi miglioramenti con la gestione Spalletti sono stati evidenti e ora l’azzurro è in cima alla lista dei desideri di molte società per le quali il suo talento in mediana sarebbe oro zecchino.

Il Napoli vuole tenerselo stretto, Fabiàn, a meno che il mercato non proponga cifre esorbitanti da non poter rifiutare. Il discorso è rimandato a giugno.