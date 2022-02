Anguissa: “Questo Napoli può battere il Barcellona! Finale anticipata? Vi dico la mia”

A pochi minuti dall’inizio del match di Europa League tra Barcellona e Napoli, Andre Zambo Anguissa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sulla partita. Queste le sue parole:

“Sarà il giusto match per dimostrare la vostra crescita dal punto di vista della personalità? La differenza la faranno i dettagli! Siamo difronte ad una della migliori squadre del panorama mondiale e ci vorrà tanta costanza per sfangarla. Nulla è deciso, faremo di tutto per portarcela a casa.

Qui a Barcellona vedono questo match come una finale anticipata, sei d’accordo? Non so se può essere la finale ma è sicuramente una partita di cartello. Siamo due grandi squadre e ne passerà solo una, per cui ci daremo battaglia fino all’ultimo“.