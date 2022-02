Xavi: “Non abbiamo avuto fortuna nel sorteggio, siamo di fronte al Napoli”

Xavi, tecnico dei blaugrana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Barcellona e Napoli al Camp Nou:

“L’Europa League è sicuramente un’opportunità, vogliamo andare in Champions il prossimo anno. O entrando nei primi quattro o passando per l’Europa League. Non abbiamo avuto fortuna nel sorteggio, siamo di fronte al Napoli, altra squadra da Champions. L’obiettivo è andare il più lontano possibile”.

Xavi ha poi aggiunto: “E’ vero non siamo in Champions, ma questa competizione è pur sempre un’oppurtunità per noi. Noi siamo pronti e questo potrebbe essere tranquillamente uno spareggio Champions, il Napoli è una squadra da Champions e non siamo stati fortunati”.

L’infortunio di Araujo lancia Eric Garcia. “Eric è un grande difensore, ha fatto qualche errore ma la sua sfortuna è stata infortunandosi quando stava al top. Sarà importante nelle prossime partite, lui è uno che vede l’uomo libero, cerca i compagni tra la linee, peccato che sia entrato senza riscaldarsi. Deve tornare al suo massimo livello”.

Primi mesi al Barça. “Sembrano passati 100 anni, abbiamo attraverso situazioni inaspettate tra infortuni, mercato, Covid ed altro. Abbiamo provato ad aiutare il club e la squadra, io sono del Barça e cerco di riportare il Barça nel posto che merita. Sono situazioni che ti fanno crescere, siamo qui per questo. In questo periodo buio siamo migliorati in tanti aspetti come il dominio del gioco, ora dobbiamo trovare il nostro equilibrio”.

Sull’Europa league: Non siamo i favoriti, il Napoli ha il ritorno in casa e sta lottando per lo scudetto. Per esempio il Siviglia ha molta più esperienza. Non siamo favoriti e considero questa eliminatoria equa”.

Il Barça può battere chiunque? “Non so se siamo a quel livello, ci piacerebbe competere a livello Champions ma la realtà è l’Europa League e dobbiamo cercare di dimostrare che sappiamo un avversario forte e che può realmente lottare contro tutti”.

Sull’assenza di Lozano: “Hanno assenze importanti, Lozano è uno che può gare la differenza sulla fascia uno contro uno, è un grande giocatore”.

Su Adama Traorè: “E’ grande giocatore, capisce i tempi di gioco e può sicuramente fare la differenza. Ci aiuterà parecchio”.

Sulle critiche per Eric Garcia e Busquets: “Le critiche sono normali per una squadra come il Barcellona, ti possono migliorare e renderti più forte, loro sono importante per il club e per il metodo di gioco”.

Sulle caratteristiche del Napoli: “Il Napoli è una squadra molto lineare e compatta, si muove bene in campo e ha un grande tecnico. Hanno bisogno di tenere il pallone, ma si difendono molto bene anche bassi. Hanno centrali difensivi forti, terzino che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi Osimhen, Insigne. E’ una squadra da Champions. E’ una sfida che doveva giocarsi in Champions, li abbiamo studiati hanno una grande rosa e gran bel potenziale.

Ancora sulle motivazioni in Europa League: “E’ un occasione per dimostrare che possiamo competere anche in Europa. Se vinciamo questa competizione saremo in Champions, non sarà facile, il Napoli è un avversario tosto e per noi non sarà una passeggiata”.

Su Ferran Torres: “Sono molto soddisfatto di lui, ci sta dando intensità senza palla, movimenti giusti e inserimenti giusti, lui ha tante qualità. Lo amo come calciatore, al di là del fatto che sia un 9 o un esterno”.

2001 l’ultima gara in Coppa Uefa del Barcellona. “E’ una coppa che il Barça non ha, il Liverpool e Celtic ci eliminarono, questo ti dice anche la difficoltà perché era il Barça di Ronaldinho, Kluivert, c’ero anche io. Non sentire la musica della Champions ti fa arrabbiare, ma sono pronto e carico per questa partita.

Chi gioca a centrocampo: “Busquets potrebbe riposare domani o domenica. Faremo dei cambiamenti, con queste partite riavvicinate non è semplice, ma sicuramente scenderemo in campo con il miglior 11”.

Sull’ultimo infortunio del Napoli, quello di Osimhen. “Perdere Osimhen sarebbe una perdita seria, ma hanno diverse scelte in attacco. Fabian? E’ un giocatore importante, ha un buon tiro da fuori, mi piace molto come giocatore”.

Come sta Aubameyang? “Pensavo avesse bisogno di allenamenti più intensi, ma è al 100% e lo vedremo giocare, lui fa bene nello spazio, ha avuto numeri molto buoni in questi anni, è un professionista tremendo ed è positivo per il gruppo, sono molto felice di lui”.

Ancora sul Napoli : “L’abbiamo visto contro la Juve o l’Inter, è capace di dominare nella metà campo offensiva. L’assenza di Lobotka pesa sicuramente, ma sono capaci anche di agire più bassi ed andare in contropiede, sono forti perciò lottano per lo Scudetto”.