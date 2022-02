Gazzetta rivela: “Koulibaly, il Barcellona e quel sondaggio della Juve…”

“Proprio a Torino si erano mossi per il centrale del Napoli per attrezzarsi in vista di una possibile partenza del difensore olandese in direzione, appunto, di Barcellona. Ma quella clausola da 120 milioni per l’ assistito di Mino Raiola non appare alla portata della società catalana, alle prese con una difficile opera di risanamento finanziario. Ma resta l’ obbligo di innalzare il tasso tecnico della rosa. E secondo i dirigenti blaugrana l’ opzione napoletana comporta costi più accessibili, anche se devono fare i contri con le esigenze di Aurelio De Laurentiis, sinora deciso a tenersi stretto il suo gioiello. Non va mai dimenticato che in passato il presidente azzurro ha resistito ad offerte intorno ai 70 milioni di euro sia dal Manchester City che dal Psg. Rispetto ad allora, però, c’ è una differenza sostanziale. Kalidou ha il contratto in scadenza tra appena 16 mesi e fatalmente ciò aiuta gli acquirenti ad ottenere un prezzo accessibile. Diciamo tra i 30 e i 40 milioni di euro”.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha rivelato un interessante retroscena su Kalidou Koulibaly e l’effetto domino che potrebbe scatenare una cessione di De Light in casa Juve. I bianconeri hanno sondato la disponibilità di KK a vestire il bianconero qualora l’olandese fosse stato ceduto al Barcellona. Barcellona che, a sua volta, potrebbe virare proprio sul senegalese per abbattere i costi. Siamo a febbraio, ma l’estate si avvicina…