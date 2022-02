Il Barcellona di Xavi arriva alla doppia sfida con il Napoli un po’ in emergenza, soprattutto per quanto riguarda la difesa, dove le scelte sono praticamente obbligate e non ci sono tanti ricambi per il tecnico catalano.

Come riporta il Corriere, il tecnico blaugrana ha molta paura degli scatti e degli allunghi di Osimhen, giocatore che può fare la differenza e Xavi sta valutando bene su quali centrali contrapporre allo scattante attaccante nigeriano.

Secondo il quotidiano, ci sarà la coppia Piqué-Araujo a cercare di limitare Osimhen domani al Camp Nou.

Fonte: Corriere dello Sport.