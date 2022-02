CdS – Milan, Theo Hernandez al rientro! Ibra punta il Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan starebbe già pensando alla sfida di cartello con il Napoli, in programma il prossima sei marzo. Dopo aver scontato la squalifica, Theo Hernandez torna questo weekend a disposizione di Pioli. Fresco di rinnovo, il terzino francese è ancora diffidato. Non è da escludere dunque che l’ex Real Madrid, attraverso un’astuta mossa, potrebbe non giocare una delle due sfide contro Salernitana o Udinese per arrivare pronto alla sfida del Maradona.

Allo stesso modo proverà a fare Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, ancora alle prese con un infortunio, ha fissato la data del rientro proprio il sei marzo. Dopo aver saltato il derby, ed altri match importanti, Ibrahimovic è sicuro: farà di tutto per sfidare gli uomini di Spalletti al Maradona!