Allarme Osimhen in vista dell’importantissima gara di Europa League domani contro il Barcellona. Victor Osimhen ha saltato la rifinitura di stamattina a Castel Volturno per un colpo preso ieri in allenamento. Dovrebbe comunque partire per Barcellona, ma la sua presenza è in dubbio dal 1’.

Si attendono aggiornamenti sull’entità dell’infortunio, in ogni caso si prepara Dries Mertens per partire dal primo minuto al Camp Nou.