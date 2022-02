Tuttosport – Oggi la ripresa degli allenamenti, Spalletti cercherà di motivare i suoi dopo il pari di sabato

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli, anche a luce della sfida di Europa League contro il Barcelona. Secondo il quotidiano oggi il tecnico alla ripresa degli allenamenti spiegherà attraverso la video analisi, perchè la squadra avrebbe meritato la vittoria. Solo un’occasione gol per i nerazzurri, quella sfruttata da Dzeko, contro il palo di Zielinski e le tre chiare opportunità capitate ad Insigne, Osimhen ed Elmas. Sarà una seduta motivazionale, un modo per tenere alta l’autostima dei suoi calciatori, prossimi ad un piccolo tour de force fatto di una gara ogni tre giorni e mezzo. A cominciare da quella in programma giovedì al Camp Nou, dove i blaugrana proveranno già ad ipotecare il passaggio agli ottavi di finale.