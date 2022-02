La Repubblica – Il Napoli in zona Champions, per ADL sarebbe già un successo

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sull’andamento in questa stagione del Napoli, e della possibilità di entrare in Champions. Secondo il quotidiano dopo il pareggio tra Napoli e Inter, è sfumata di certo l’occasione del sorpasso ma gli azzurri sono lì, attaccati ai piani altissimi del condominio di Serie A, con una visuale comoda per l’Europa dei grandi, la Champions League. Il Napoli che fantasticava sorpasso e primato si ritrova terzo. Questa, l’attuale situazione in classifica. Tifosi delusi ma Spalletti non ha fallito la missione. Basta infatti il quarto posto alla società che non si aspetta nulla di più, se è vero che dal primo novembre 2017, infortunio di Ghoulam in Napoli- Manchester City, non ha mai coperto bene il ruolo di terzino sinistro.