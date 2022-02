Il Napoli sul campo è più forte dell’Inter, ma non ci crede abbastanza

Secondo l’analisi de Il Corriere dello Sport della gara tra Napoli e Inter di ieri, terminata per 1-1, la squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato di essere superiore, almeno per una notte, ai nerazzurri di Simone Inzaghi, ma non è bastato. Il punto soddisfa sicuramente di più i nerazzurri, anche perchè gli azzurri hanno dimostrato di essere più forti sul campo, ma di non crederci abbastanza. Anche nel secondo tempo, quando l’inerzia è passata nelle mani dell’Inter, il Napoli ha creato due nitide occasioni senza sfruttarle, segno che avrebbe dovuto crederci di più.