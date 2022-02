Spalletti: “Abbiamo lavorato tanto per arrivare ad oggi. Anguissa ci completa. Su Koulibaly…”

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Inter. Ecco le sue parole:

“Oggi provo le stesse sensazioni che ho provato durante la settimana. In questa partita trovo mio passato e presente, e il futuro dipende da come usi il presente. E’ una partita importante perchè per arrivarci abbiamo speso molto tempo, e l’importanza dipende dal tempo che impieghi per arrivare a quell’evento. E’ stato difficile scegliere a centrocampo. Anguissa ci completa, ci dà quelle qualità e caratteristiche che difficilmente troviamo nel resto della squadra, su di lui puntiamo molto. Koulibaly? Ci porta tante cose, quando è tornato nello spogliatoio è stato come avere una visione, lui dà questa forza di saggezza e personalità visiva. Si è guadagnato il rispetto di tutti nello spogliatoio e sul campo per come gioca a calcio”.