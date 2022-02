Sconcerti sulla sfida Scudetto: “Napoli e Inter perfette a modo loro, partono alla pari…”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della sfida Scudetto tra Napoli e Inter nel corso del suo editoriale pubblicato sulle colonne de Il Corriere della Sera, di seguito i punti più salienti:

“Napoli e Inter hanno un gioco diverso, ma a modo loro perfetto, andrebbe capito qual è il migliore… Gli azzurri hanno una difesa impressionante: ha subìto in tutto sedici reti di cui otto in sole quattro partite, quando era al massimo delle sue assenze. L’Inter è avanti con il lavoro, ma il Napoli l’ha raggiunta. Sono entrambe squadre che potrebbero non perdere più partite da qui alla fine. Sono due squadre che possono insegnare calcio a tutti in Italia e raccontare la compiutezza del proprio lavoro. Sia Spalletti che Inzaghi hanno preso squadre già in moto e le hanno assecondate. Ora sono alla pari, è da capire adesso se gli azzurri sono in grado di andare oltre l’eccezione, secondo me è possibile….”.