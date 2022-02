LIVE – Fischia Doveri: inizia Napoli-Inter

Con il fischio dell’arbitro Daniele Doveri, inizia lo scontro Scudetto tra Napoli e Inter. Allo Stadio Diego Armando Maradona sono presenti circa 30mila spettatori che già dalla giornata di ieri hanno mostrato tutto il supporto alla squadra di Luciano Spalletti, ex di partita. La sconfitta dell’andata brucia ancora, visti i mezzi che hanno a disposizione gli azzurri, ma ci sono tutte le possibilità di ottenere una rivincita e riaprire la lotta al vertice. Attualmente la classifica cita: Inter prima con 53 punti seguito dal Napoli con 52, con i nerazzurri che hanno una partita da recuperare contro il Bologna.

I padroni di casa, miglior attacco del campionato, possono contare sul fattore campo. Dall’inizio del XI secolo, sono rimasti imbattuti per 14 partite su 15, con nove vittorie e cinque pareggi, con l’unica eccezione nel gennaio 2020 dove i nerazzurri allora allenati da Antonio Conte si imposero per 3-1 con la doppietta di Lukaku e la rete di Lautaro Martinez.

Inoltre, è una sfida in cui si è spesso messo in risalto Fabian Ruiz. Tre gol messi a segno contro la squadra milanese e oggi potrebbe aggiornare il suo già prolifico score che cita cinque gol e tre assist in questo campionato.

La squadra di Simone Inzaghi, che ha la miglior difesa del torneo, ha però sempre segnato sul prato di Fuorigrotta negli ultimi sette incontri. Ospine avvertito: Dzeko e Lautaro vogliono incidere anche stasera.

Ci sono tutti gli ingredienti per una sfida spettacolare-e decisiva- per la Serie A 2021/22.