Dal rinnovo di Koulibaly al futuro di Anguissa, al via le trattative: la situazione

L’esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, ha parlato della situazione rinnovi in casa Napoli attraverso il portale tuttomercatoweb.com, soffermandosi in particolare sul futuro di Anguissa e Koulibaly:

“La trattativa per il rinnovo del neo-campione in Coppa d’Africa è partita, con il futuro capitano del Napoli che dovrebbe prolungare il suo contratto fino al 2026. Su l’ex Fulham l’intenzione del Napoli è chiara, verrà esercitato il diritto di riscatto a 15 milioni, cifre che sanno di affare per un giocatore del suo livello”.