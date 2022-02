LIVE – Spalletti in conferenza: “Napoli-Inter è una figata! Ci arriviamo col sorriso. Su Koulibaly e lo scudetto…”

Oggi, alle ore 15, Luciano Spalletti presenterà la delicata sfida Napoli-Inter. Un crocevia importantissimo in chiave scudetto, da vincere per avvicinarsi ulteriormente ai nerazzurri. Segui la diretta testuale con MondoNapoli.

Ore 15: Inizia la conferenza stampa.

“Koulibaly gioca? Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto se io dovessi scegliere di schierarlo. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente. Basta guardare quel che ha fatto nella finale dopo aver vinto, è andato a salutare gli avversari, in primis chi ha sbagliato il rigore. Tutti avremmo fatto altro. È differente ma c’è da tener presente che ha lavorato con il gruppo. Da un punto di vista mia è facile, perché faccio tutto bene (ride, ndr) in questo caso”.

“Partita scudetto? L’obiettivo dichiarato era quello di mettersi dietro alcune delle più forti del campionato per cercare di tentare tra le prime 4 in Champions. Sappiamo che vincendo questa partita potremmo essere catapultati per questo obiettivo. È una figata come situazione, ci ha fatto passare una settimana col sorriso, che si è mantenuto probabilmente anche mentre dormivamo. Questa situazione è quella che amiamo vivere facendo questo sport”

“Si aspettava di trovarsi in questa posizione nonostante i problemi. Come arrivate a questa sfida? In quel momento in cui abbiamo avuto difficoltà siamo rimasti capaci e coscienti di mantenere la schiena dritta su cosa deve essere il nostro lavoro e comportamento. Poi, riuscire a portare a casa più punti possibile. Ma questo dipende da cosa riesci a portare a casa giorno dopo giorno. L’addizione dei vari giorni ti permette di giocare le partite a fine settimana, e avere una rosa che se cambi anche degli elementi, ti sanno fare da soli. Anche durante la settimana della Juventus, dove si diceva che sarebbe stato meglio rinviare, mi è venuto il desiderio di giocarla. E a seguito di quello, hanno fatto un grande risultato. Sono tranquillo perché vedo la qualità del calciatore. Da questo punto di vista sono una botte di ferro. Questo è un gruppo fantastico che ci tiene a questa maglia e che ha raccolto meno di quanto meritasse”.

“L’episodio di Orsato è un aspetto dello spogliatoio? Per me non arriva al calcio. Non ho idea dell’episodio di Doveri. È stato fermato dalla finanza, dentro c’erano delle mozzarelle (ride, ndr). Rivincita personale questa sfida? Non ho nessuna condizione. Io vado dietro quello che deve essere il modo corretto di lavorare. Devo essere fortunato a trovare die calciatori che mi diano la possibilità di fare bella figura. Questa è una gara importante e il valore di una partita come questa è quello dei sacrifici che ti permettono di fare partite come queste. Questo è il richiamo alla fatica del lavoro in ritiro. Siamo partiti da lì, quelle giocate tornano utili in questi confronti. Le carriere di tutti dipendono da queste partite qui. Per me non sarà una rivalsa, perché lì ho lasciato calciatori che stimo”.

“Distanza tra Inter e Napoli? Loro sono gli amministratori del condominio, sono attrezzatissimi. Li troveremo un po’ arrabbiati per quel che è stato il derby. La troveremo come le squadre di razza perdono. Li rispettiamo, ma il nostro atteggiamento non deve cambiare. Oggi alla squadra ho detto che dovevamo essere bravi a giocare la gara di Venezia come fosse l’Inter. Ora dobbiamo essere bravi ad affrontare l’Inter come fosse il Venezia. Non deve cambiare il nostro atteggiamento al di là dell’avversario che ci troveremo di fronte. Non può mai mancare il rispetto nei confronti della nostra gente. Si può perdere qualche partita, ma non possiamo tradire nei comportamenti. Loro su certi aspetti sono più forti, così come noi lo siamo in altri. Dobbiamo vedere chi riuscirà ad imporre al meglio le sue caratteristiche”.

“La partita d’andata? C’è stato un passaggio fondamentale lì. Quando abbiamo tentato di organizzare la squadra lì. Quando ci siamo messi in ordine abbiamo preso il 3-1. Abbiamo perso qualche palla di troppo. In quella partita lì la squadra non è riuscita a portare il discorso sulla sua qualità. Se con l’Inter la mettiamo di una seconda palla continua vincono loro. Se invece riusciamo a mantenere più il possesso palla, può nascere un discorso interessante. Abbiamo perso troppi palloni. L’abbiamo gestita meno bene di quanto si potrebbe fare”.

“Lo step da fare è quello sulla concentrazione? Dobbiamo mantenere quella calma che ci fa richiamare meglio quella qualità che abbiamo. Riusciamo ad essere feroci perché non abbiamo quella fisicità. Dopo l’1-0 abbiamo tentato di mantenere ma abbiamo perso troppi palloni. Ho quella partita bene in testa. Abbiamo preso di riferimento quella partita oltre il derby. Per cui, passa tutto da lì, evidenziare le nostre qualità, la nostra caratteristica maggiore per fare risultato. Dobbiamo fare più possesso senza dimenticare che dobbiamo anche saper stare dietro la linea difensiva. Cercheremo di fare tutte queste due cose”.

“Le parole di Politano? Loro aggressivi e cattivi, noi calmi e forti. Lui ha detto giusto. Ci vuole equilibrio in tutte le situazioni. Ci vuole il cervello acceso, perché ci fai più strada nel giorno. Noi non ci chiamiamo Napoli per caso, perché in quel che facciamo dobbiamo avere creatività e qualità superiore alla media che fa parlare di noi. Parlo della città, non solo della squadra. Dobbiamo riportarla nel rettangolo verde”.

“Osimhen non ha segnato alle big? Facciamocelo giocare contro. Per ora ha giocato quel tempo lì, si vedrà nelle prossime occasioni”.

“Servirà cazzimma? Sì, è una delle cose più riconosciute nel calcio che rende bene l’idea, oltre che essere napoletano. Ne abbiamo tanti di termini così. Serve il livello di personalità, il pensiero delle persone che amano questi colori, per cui soprattutto è a loro che dobbiamo rendere qualcosa in funzione di affetto ricevuto. Lo stadio Pieno ci riempie di gioia. Bisogna dirlo che poi in questi periodi siamo in difficoltà per via del covid, tutti evidenziano le difficoltà, ma nessuno pensa agli altri. La società ha risposto. De Laurentiis ha abbassato drasticamente i prezzi capendo la difficoltà della gente. C’è chi non può comprare un biglietto. È una scelta giusta per poi avere forza quando ci sarà un ampliamento della capienza”.

“I cinque cambi saranno determinanti? È un vantaggio in più. Abbiamo l’obiettivo di essere il miglior Napoli. Se abbiamo qualche calciatore in più l’importante è avere un sostituto di livello. Ci rende ulteriormente forti avere quasi tutti a disposizione”. “I duelli a centrocampo saranno fondamentali? Lo sono da tutte le parti. Quando gli si va addosso e si riesce a sradicargli la palla è un’occasione. L’esempio è il gol di Zielinski all’andata. L’Inter ha due cursori sulla fascia che se prendono velocità diventano pericolosi. Sarà importante tener botta sulle palle inattive, quando portano questi 5/6 calciatori di 1,85/1,90 in area diventano pericolosi. Conta saper soffrire quando loro saranno bravi. Conta essere bravi col pallone a dare qualità”

“La crescita Fabian Ruiz e Zielinski? Nell’ultima partita la loro crescita ha avuto una linea orizzontale. Non ha avuto la crescita che mi aspetto nella partita con l’Inter. Sanno dare un contributo secondo quelle cose. Sono due che sanno giocare a pallone, e in determinati momenti danno la vampata che ti fa trovare la soluzione. Mertens? Ci metterei anche Insigne. Anche Lobotka perché mi fa stare tranquillo quando ha il pallone. Di Lorenzo non fa più notizia, va come un treno”.

“Un ragazzo più strutturato dietro? Si va a perdere la qualità di Mario Rui. Non perde mai palli e fa tanti passaggi. Vai a fare un danno alla tua prima qualità Ha ottimi numeri in fase di possesso e corre più di tutti. Ha una grande resistenza. Insigne è il capitano, e per quel che ha dimostrato, quello è il suo ruolo”.

“I 3 punti del Napoli possono passare da un atteggiamento più stretto? Per palleggiare bene bisogna essere in tanti vicino alla palla. Bisogna toccarla poche volte e a mettersi dove sono gli spazi. Dev’essere una squadra liquida, brava a posizionarsi dove ci sono gli spazi. Poi ci vuole qualcuno bravo a fare l’inverso, e Osimhen per noi diventa fondamentale per le caratteristiche che ha quando vengono tutti incontro lui inverte la tendenza e va a strappare dietro la linea degli avversari”.