Sky, Ugolini: “Napoli-Inter, dopo i rientri di Anguissa e Koulibaly resta un solo dubbio di formazione”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per svelare gli ultimi dettagli sulla possibile formazione degli azzurri in Napoli-Inter. Queste le sue parole: “A pochi giorni dalla sfida con l’Inter, Spalletti ha quasi recuperato tutto il gruppo di assenti. All’appello mancano solo Lozano e Tuanzebe, alle prese con gli infortuni.

I ritorni di Koulibaly e Anguissa, nella giornata di oggi, ha rinfoltito ancora di più una rose che, nelle ultime quattro, ha conquistato 12 punti! Il camerunense ha svolto interamente la seduta di allenamento mattutina, Kalidou invece no. Arrivato nel primo pomeriggio, il senegalese svolgerà solo una piccola sessione di defaticamento in palestra.

Per Napoli-Inter, Spalletti confermerà in mediana la coppia Lobotka-Fabian Ruiz. L’unico vero dubbio è proprio in difesa. Il tecnico toscano infatti al momento sarebbe propenso alla riconferma di Juan Jesus. Il viaggio intercontinentale, i mancati allenamenti ed i festeggiamenti potrebbero aver estenuato Koulibaly ed è per questo che, l’ex tecnico dello Zenith, lo lascerebbe volentieri in panchina.

C’è una sola possibilità di vedere il senegalese in campo subito: deve essere lui a richiederlo! Infatti se l’ex Genk chiederà a Spalletti espressamente di esserci dal primo minuto, giocherà titolare. Dopotutto è proprio lo stesso allenatore a definirlo il comandante“.