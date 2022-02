Politano: “Non bisogna avere paura di dire la parola scudetto, contro l’Inter sarà una battaglia”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il calciatore azzurro Matteo Politano, che ha parlato della sfida all’Inter e del momento attuale degli azzurri. Ecco quanto detto:

“Sabato sera bisognerà essere lucidi e cattivi. Sarà sicuramente una grande partita contro la prima in classifica, ci aspetterà una vera e propria battaglia”.

“Mi piace di più tirare sul primo palo, infatti l’anno scorso ho segnato tanti gol così. Non cerco il classico tiro a giro alla Insigne, infatti lui è molto bersagliato su questo aspetto”.

“Mi auguro di fare gol sabato contro l’Inter. Ce la metterò tutta per regalare una gioia ai tifosi”.

“Stiamo vivendo la settimana di avvicinamento a Napoli-Inter come abbiamo vissuto quella in vista del Venezia. Le prepariamo tutte allo stesso modo, c’è un grandissimo clima, ci divertiamo quando c’è possibilità e la prendiamo seriamente quando c’è da allenarsi”.

“Per me la maglia del Napoli rappresenta un grande città ed una grandissima squadra ed una grande società. Sono contento e comunque domenica dopo domenica sento l’affetto dei tifosi”.

“La gara di Venezia è stata molto importante per noi, sapevamo già il risultato del derby e dovevamo vincere assolutamente. E’ stata una partita molto difficile perchè loro si chiudevano e poi ripartivano in contropiede. Abbiamo avuto pazienza, siamo riusciti a sbloccarla e poi chiuderla. Nel secondo tempo in particolare il mister ci ha chiesto di cercare di più Osimhen ed è andata bene”.

“Il gol più bello che ho realizzato con il Napoli è quello contro l’Atalanta dello scorso anno, mentre quello più importante è quello realizzato quest’anno contro la Juventus”.

“Il ritorno di Koulibaly è molto importante per noi, ma penso che anche Rramhani e Juan Jesus stanno facendo molto bene, quindi siamo molto contenti di avere quasi tutti a disposizione”.

“Mi piace di più giocare esterno alto a destra, ma in caso di necessità cerco adattarmi in ogni posizione. Comunque mi piace giocare a piede invertito perchè posso sfoderare meglio il mio tiro mancino”.

” Secondo me l’Inter rimane una squadra fortissima, squadra difficilissima da affrontare. Nonostante abbiano perso tanti giocatori forti i nerazzurri giocano benissimo e sono meritatamente primi in classifica”.

“Noi abbiamo sempre creduto allo scudetto, siamo lì in classifica, sabato ci giocheremo una bella fetta di tricolore”. Questa partita potrebbe darci tanto entusiasmo se vincessimo noi, questo potrebbe portarci ad affrontare le partite che rimarranno sempre con più entusiasmo”. Non bisogna avere paura di dire la parola scudetto, dobbiamo dimostrare di meritarlo sul campo, ma alla fine se vinci le partite la domenica è giusto dirla”.

“Napoli è una città bellissima, è una città che vuole sempre il massimo da noi calciatori, si sente sempre il calore dei tifosi, quindi è bello ma anche pesante giocare qui”. Quando passeggio per Napoli mi piace sempre mangiare una pizza, pasta patate e provola, mozzarella ed una bella frittata di maccheroni”.

“Sarà un mese fondamentale per noi, abbiamo tanti scontri diretti, cerchiamo di vincerli per trovarci lassù. Passato questo mese mancheranno 9/10 partite e li vedremo come siamo messi in classifica”.

“La mano di Spalletti si vede, soprattutto in campo, anche se Gattuso ha fatto un buon lavoro. Il mister è stato bravo a tirare il meglio di ognuno di noi”. Quando parla in conferenza stampa dice cose che noi già sappiamo, il mister parla tanto e sappiamo quello che dirà. Ci trasmette sempre tranquillità nell’affrontare la partita. E’ lo stesso allenatore che ho trovato all’Inter, voglioso di lavorare, forse l’introduzione delle 5 sostituzione lo ha anche avvantaggiato in quanto ha a disposizione una grande rosa”.

“Mi aspettavo l’exploit di Lobotka, l’anno scorso non è riuscito ad esprimersi al meglio, quest’anno sta facendo grandissime cose. Sente la fiducia del mister, quindi in campo si sta dimostrando un valore aggiunto”.

“Abbiamo imparato tanto dalle sconfitte contro Empoli e Spezia, stiamo cercando di non ripetere più quegli errori”.

“Nel momento di difficoltà a gennaio siamo stati un grandissimo gruppo, perchè nonostante i tanti indisponibili, abbiamo fatto grandi partite ed abbiamo dimostrato di essere un vero gruppo. Adesso stiamo tornando al completo e credo si vedrà il Napoli di inizio anno”.

“La nazionale è un mio obiettivo, ma adesso sto pensando solo all’azzurro Napoli e a fare del mio meglio per convincere Mancini per convocarmi in nazionale”.