Koulibaly: “Grazie a tutti per l’accoglienza, voglio restare a Napoli”

Kalidou Koulibaly è tornato questa mattina intorno alle 11.30 a Napoli, da campione d’Africa con il suo Senegal. Il difensore si è lasciato ad andare a dichiarazioni a ringraziare la gente di Napoli. Ecco quanto detto:

“Questa accoglienza mi fa molto piacere, però fate piano perché non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ringrazio tutti, ho visto tutti i video e le cose che avete fatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal. Grazie a tutti”.