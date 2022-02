CorrSport – Previsto per oggi il ritorno del Comandante Koulibaly

Kalidou Koulibaly tornerà a Napoli nella giornata di oggi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il suo rientro sarebbe fondamentale dopo l’assenza in maglia azzurra da Sassuolo-Napoli: “E. Stamani, a Castel Volturno, «paga» Koulibaly, che rientrerà dalla porta principale assieme ad Anguissa, fresco conquistatore d’ un Continente nel quale ha imposto con il Senegal la legge del più forte. Però non finisce qua, perché la prossima missione sarà quella di convincere Spalletti a contare ancora su di lui, a consegnargli un posto al centro della difesa per ripartire all’ assalto di quel sogno che da otto anni, ormai, coltiva silenziosamente, evitando di lanciarsi in profezie che rischierebbero di sgonfiarsi come un pallone bucato. Buon giorno, Napoli, ritrovata quasi all’ alba ieri, però sfiorata per andare prima a sottoporsi al tampone di rito e poi per concedersi un sonnellino che mitigasse gli effetti dei fusi orari e quelli di tante ore di volo (anche con la fantasia)”.

Poi il resoconto sull’arrivo in programma oggi: “ A Castel Volturno, Koulibaly arriverà oggi, lo farà prendendosi gli abbracci di quella squadra nella quale è stato nominato – per acclamazione da Spalletti – il Comandante e tornerà ad essere «il più grande tra quelli che ho allenato; una persona straordinaria che per guadagnarsi il rispetto dei compagni non ha neanche bisogno di parlare”.