Tuttosport – Infortunio Lozano: oggi gli esami a Napoli, i tempi di recupero

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Hirving Lozano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che oggi l’attaccante messicano rientrerà in Italia per svolgere ulteriori esami strumentali, a seguito della lussazione alla spalla rimediata con il Messico.

Se l’infortunio dovesse risultato meno serio del previsto, il giocatore potrebbe scendere in campo tra 20 giorni. In caso d’intervento chirurgico, Lozano rischierebbe di restare fuori per più due mesi.