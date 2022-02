Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che la prevendita Napoli-Barcellona stia riscontrando grande successo.

Come raccontato dal quotidiano, sono già terminati i biglietti per due settori del Maradona, ovvero la Tribuna Posillipo e l’anello superiore della Curva B. Pochi sono i posti ancora disponibili in Tribuna Nisida e in Curva A.

Previsto, dunque, sold out per il big match di Europa League (24 febbraio, ore 21:00).